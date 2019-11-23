حلقة نقاشية عن استراتيجيات تقريب الفيلم الأجنبي للجمهور.. غدًا

يقام في الحادية عشر والنصف من صباح غدا الأحد، حلقة نقاشية بعنوان "استراتيجيات تقريب الفيلم الأجنبي للجمهور"، ضمن فعاليات أيام القاهرة السينمائية بمهرجان القاهرة، في قاعة كليوباترا بفندق سميراميس إنتركونتننتال.



تدير الحلقة النقاشية، سونيا هاينن | European Film Promotion، ويشارك في النقاش كلا من المحلل السينمائي، علاء كركوتي، وفيرينا شتاكلبرج | مهرجان برلين السينمائي الدولي، والممثلة والمنتجة لابينا ميتيفسكا، ودانييل زيسكند | فيلم كلينك، وأجياث فالنتين | TOTEM FILMS.