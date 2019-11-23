عرض "بغداد في خيالي" بـ"القاهرة السينمائي".. غدًا

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الثانية عشرة من ظهر الغد، فيلم بغداد في خيالي إخراج سمير، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.



الفيلم إنتاج سويسرى ألمانى عراقي بريطاني، وتدور أحداثه حول كاتب فاشل، زوجة مختبئة، متخصص في تكنولوجيا المعلومات يخفي ميوله الجنسية، وغيرهم من الشخصيات التي تجتمع في مقهى "أبونواس" العراقي في لندن بإيعاز من شيخ متطرف، يقوم قريب الكاتب بالهجوم على المقهى فيقلب حياة رواده.