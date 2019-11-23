غدًا.. افتتاح مسابقة "سينما الغد" بـ5 أفلام قصيرة

تفتتح في الرابعة والنصف من مساء غدا الأحد فعاليات مسابقة "سينما الغد للأفلام القصيرة" بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية.



يبدأ الافتتاح بكلمة قصيرة للناقد أندرو محسن مدير المسابقة، يقدم خلالها الأفلام التي تعرض خلال اليوم الافتتاحي، وهي؛ الفيلم المصري الألماني "فخ" للمخرجة ندى رياض، و"التونسي" فاتوم" للمخرج محمد علي نهدي، و"إمبراطورية الضوء" إخراج بيير آلان جيرود، من فرنسا وكوريا الجنوبية، والفيلم التشيكي "المنبوذ" إخراج سيمون كوديلا، في عرضه الدولي الأول، والفيلم الخامس هو البرتغالي التجريبي "الماضي التام" إخراج خورخي جاكوم.