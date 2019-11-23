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محافظات

طلاب التربية الخاصة بأسوان يحصدون 22 ميدالية متنوعة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:02 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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قدم الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، تهانيه القلبية لأبنائه طلاب التربية الخاصة لفوزهم بالمراكز الأولى وحصدهم 22 ميدالية منوّعة بمعدل (10 ميداليات ذهبية 10 ميداليات فضية 2 ميدالية برونزية) فى البطولة الإقليمية لجنوب الصعيد لطلاب التربية الفكرية والدمج فى (ألعاب القوى والوثب وتنس الطاولة).

أقيمت البطولة بملاعب محافظة قنا بمشاركة 5 محافظات هى (أسوان - الأقصر - قنا - البحر الأحمر- وسوهاج، وذلك على مدار يومين.

وشاركت محافظة أسوان فى هذه البطولة ببعثة مكونة من 16 طالبًا وطالبة، وسيتم تصعيد الطلاب الفائزين لتصفيات الجمهورية التى ستقام بمحافظة الإسكندرية.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة لـ محمد عبدالعليم مدير إدارة التربية الخاصة والمشرف العام على البعثة، وجميع مدرّبي ومشرفى الطلاب، وكذلك أولياء أمورهم ومنسقى الأنشطة، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق.

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