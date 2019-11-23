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عالم

قاضٍ أمريكي يلزم إيران بدفع تعويض لصحفي لاحتجازه بتهمة التجسس

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:53 م
جريدة الدستور
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أمر قاض فيدرالي أمريكي بإلزام حكومة إيران بمنح الصحفي ياسون رضايان الذي يعمل بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية وعائلته تعويضا ماليا يصل إلى نحو 180 مليون دولار؛ بسبب احتجازه لمدة 544 يوما بتهمة التجسس.

وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية - أن القاضي ريتشارد ليون بمحكمة واشنطن الفيدرالية أكد - في حكمه - أن السلطات الإيرانية حرمت الصحفي الأمريكي من النوم والرعاية الطبية وتعاملت معه بطريقة سيئة خلال فترة احتجازه، حيث اشترطت الإفراج عن سجناء إيرانيين مقابل تحريره.

وقال القاضي الأمريكي "إن احتجاز شخص كرهينة وتعذيبه بغرض الحصول على مزايا تفاوضية للإفراج عن السجناء الإيرانيين يعتبر أمرا فظيعا لا يحتمل، وجدير بالعقاب والردع".

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمريكية خاطبت سفارة سويسرا في طهران - التي تتولى رعاية المصالح الأمريكية لدى إيران - نظرا لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، حيث لم تتدخل في الدعوى المرفوعة من جانب الصحفي الأمريكي.

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