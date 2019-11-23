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الصحة

4 مأكولات تسبب نوبات الصداع

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:49 م
الصداع
الصداع
وكالات
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أطعمة عديدة يسبب تناولها بإفراط فى الإصابة بالصداع النصفى لدى بعض الناس إليك أبرز الأطعمة وعليك التوقف عن تناولها فورا يقدمها موقع هيلث لاين.

1. الكافيين
يمكن أن يسبب الكثير من الكافيين وانسحابه الكافيين بعد فترة من تناوله الصداع النصفي.

2. المحليات الاصطناعية
العديد من الأطعمة المصنعة تحتوي على مواد التحلية الاصطناعية. يتم استخدامها كبديل للسكر لمرضى السكري. ولكن هذه المحليات يمكن أن تسبب الصداع النصفي. وفقًا لمايو كلينك، فإن الأسبارتام على وجه الخصوص يعتقد أنه يسبب الصداع النصفي.

3. الشوكولاته
وفقًا لمؤسسة الصداع النصفي الأمريكية، يعتقد أن الشوكولاتة هي السبب الثاني الأكثر شيوعًا للصداع النصفي بعد تناول الكحوليات.

4. اللحوم المعالجة
تحتوي اللحوم المعالجة بما في ذلك اللحوم المشوية على مواد حافظة تسمى النترات، والتي تحافظ على اللون والنكهة. هذه الأطعمة يمكن أن تطلق أكسيد النيتريك في الدم الذى يسبب تمدد الأوعية الدموية في الدماغ والصداع النصفي.

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