ضبط سائق بحوزته 50 قطعة حشيش بالغردقة

تمكن ضباط مباحث قسم أول الغردقة من ضبط سائق بحوزته 50 قطعة حشيش بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من العميد محمد دردير، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بتمكن النقيب أحمد السويدي، معاون مباحث قسم أول الغردقة، من ضبط "و.ع.م - سائق"، بحوزته 50 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش، كما عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول.



وأمام المقدم أسامة مهران، رئيس مباحث قسم أول الغردقة، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.