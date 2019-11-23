"آبل" تطلق أغطية حماية للهواتف بميزات مذهلة (فيديو)

أطلقت أبل مجموعة جديدة من أغطية الحماية لهواتف iPhone 11 بعدة نماذج وميزات، لم تطرح في هذه الإكسسوارات من قبل.



وأضافت أبل لهذه الأغطية زرا يشغل تطبيق كاميرا آيفون تلقائيا عند الضغط عليه، حتى في حال كان الهاتف مقفلا، وبالضغط المستمر على هذا الزر يبدأ الهاتف بتسجيل الفيديو عبر ميزة QuickTake، التي باتت متوفرة في هذه الهواتف.



وتحوي هذه الأغطية بطاريات داخلية يمكنها شحن بطارية الهاتف الأساسية في حال نفاد الشحن، ما يوفر للمستخدم مدة تعادل مرة ونصف المرة من مدة الاستعمال الأساسية للهاتف.



والأبرز من كل ذلك هو أن بطارية الأغطية الجديدة تتوافق مع ميزة الشحن اللاسلكي Qi، وتعمل مع أجهزة الشحن المتوافقة مع USB-PD للشحن السريع.



وهذه هي المرة الأولى التي تضيف فيها أبل أزرارا مزودة بميزات للتحكم بالهاتف في أغطية الحماية لأجهزتها، علما بأن العديد من الشركات مثل سامسونج كانت قد طرحت تلك الميزات منذ سنوات.