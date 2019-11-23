شركة صلب عملاقة تشيد بالتقدم في محادثاتها مع الحكومة الإيطالية

قالت شركة "آرسيلور-ميتال" الصلب في بيان اليوم السبت، إن الحكومة الإيطالية اتفقت مع الشركة على العمل سويا لتفادي إغلاق شركة "إيلفا"، الفرع الإيطالي لشركة للصلب العالمية العملاقة.



وذكرت آرسيلور- ميتال أن المحادثات التي انعقدت في روما مساء أمس الجمعة كانت بناءة، والهدف الآن هو التوصل إلى اتفاق بشأن حماية إنتاج الصلب في مصنع إيلفا في مدينة تارانتو جنوبي البلاد، وهو أكبر مصنع للصلب في أوروبا، في أقرب وقت ممكن.



وتحيط بالمصنع دراما قانونية واجتماعية وبيئية منذ فترة طويلة.



وأعلنت آرسيلور- ميتال، أكبر منتج للصلب في العالم، في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستنسحب من صفقة تم إبرامها عام 2018 لتأجير مصنع إيلفا ثم شرائه لاحقًا بحلول أوائل ديسمبر. وكانت آرسيلور- ميتال قد وافقت في البداية على دفع ما مجموعه 2ر4 مليار يورو في إيلفا، بما في ذلك سعر شراء المصنع الواقع في تارانتو.



وسبب هذا الأمر ذعرا في إيطاليا، لأن الانسحاب من الصفقة سيهدد أكثر من 10 آلاف وظيفة في منطقة تعاني من بطالة مرتفعة وسيحرم الاقتصاد الإيطالي من إمدادات الصلب المحلية.