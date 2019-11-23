النواب الليبي يحذر من الدعم الإيطالي والتركي للميليشيات

حذر طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، من الدعم الإيطالي الذي تقدمه للميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.



وقال الميهوب في تصريحات صحفية نقلتها "قناة ليبيا"، مساء اليوم، إنه سبق وتم التحذير في بيانات متعاقبة من أن مطاري معيتيقة ومصراتة، والكلية الجوية بمصراتة، تمثل حاضنة لغرف عمليات تركية وإيطالية.



وأكد أن الوجود الإيطالي في ليبيا لم يعد في الخفاء، خاصة أن الدعم الإيطالي للميليشيات يتمثل في تقديم الدعم اللوجستي، وإعطاء إحداثيات مواقع الجيش، إضافة إلى عمليات التدريب التي تتلقاها الميليشيات على أيدي القوات الإيطالية والتركية.



وشدد الميهوب على أن لجنة الدفاع والأمن القومي تحذر من الوجود الإيطالي على الأراضي الليبية بشكل غير رسمي، ودون إذن من الجهة الشرعية، ما يعرضها لتصبح أهدافًا مشروعة للقوات المسلحة.