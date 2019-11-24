"مايلى سايرس" تكشف عن سر رشاقتها

تشارك مايلي سايرس الفنانة الأمريكية الشهيرة بـ"هانا مونتانا" متابعيها بشكل مستمر بصور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".



وبالرغم من تعرضها للهجوم لإثارتها للجدل على صورها الشخصية، إلا أنها تحظى بجماهيرية شديدة، والكثير من المتابعات اللواتي يعجبن بقوامها الرشيق.



وأشار موقع "harpersbazaar" إلى أن "مايلي سايرس" تتبع نظام الحمية الصحية للحفاظ على لياقتها البدنية والتمتع بجسم رشيق، فتعرف على النظام الذي تتبعه تزامنًا مع عيد ميلادها الـ 26:ـ



- عدم تناول منتجات الألبان

يعتبر نظام الحمية الغذائية من الأنظمة الصارمة للجسم، فاعتمدت "مايلي سايرس" في إنقاص وزنها في أواخر سن المراهقة، وابتعدت عن تناول منتجات الألبان لاحتوائها على مواد دهنية ولاكتوز، كما نصحت متابعينها من اتباع نظام الحمية الغذائي.



- اتباع النظام النباتي

حافظت "مايلي سايرس" على وزنها باتباعها للنظام النباتي الخالي من منتجات الألبان والبيض واللحوم والاسماك، وقالت "سايرس" وفقًا لموقع "harpersbazaar" إن النظام النباتي حافظ على صحتها من الكثير من الأمراض وخاصة بعد الزواج، وتنصح به جميع الفتيات بتناول الأطعمة النباتية.



- اليوجا

تمارس "سايرس" اليوجا بطريقة يومية، فتحرص على ممارستها ما لا يقل عن ساعتين يوميا و6 أيام في الأسبوع، اليوجا تنشط الدورة الدموية، وتعمل على تقوية عضلات القلب.



- ممارسة الرياضة

تستمر "مايلي سايرس" على ممارسة الرياضة، حيث المشي في شوارع المدينة والرقص في حفلاتها الغنائية.