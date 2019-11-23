أسطورة بلدنا.. فاطمة عيد: "لو فيه حق وعدل كنت دخلت جينيس"



برصيد ٨٠٠ أغنية و٦٠ شريط كاسيت، تحتل فاطمة عيد مساحة خاصة فى ذاكرتنا باعتبارها أشهر صوت نسائى أطربنا بالأغانى الشعبية والتراثية.

وخلف كل ذلك مشوار طويل قطعته فاطمة عيد حتى وصلت إلى هذه المكانة، بداية من مواجهتها رفض والدها احترافها الغناء، مرورًا بـ«صدفة» فتحت لها أبواب الشهرة عندما عرض عليها جارها، المنتج مصطفى الطائر، أن ينتج لها أول ألبوماتها، وانتهاء بحفاظها على «الاستايل» الخاص بها وعدم تراجعها أمام «تغيرات السوق».

عن ذكرياتها مع المشاهير، وأول لقاء جمعها مع موسيقار الأجيال الراحل محمد عبدالوهاب، وعلاقتها بالملحن الشهير الراحل بليغ حمدى، وقصة زواجها من ضابط شرطة ألف لها ولحن آخر أعمالها، تتحدث فاطمة عيد لـ«الدستور» فى هذا الحوار.



■ متى بدأت حكايتك مع الغناء؟

- فى عمر ٦ سنوات عندما كنت فى المرحلة الابتدائية، وكانت أول مرة أغنى فيها فى حياتى وغنيت فى عيد الأم، وحضر الحفل عدد كبير من الأساتذة وأولياء الأمور والجميع أعجبوا بصوتى وكنت فى غاية السعادة، وبعدها بدأت أغنى فى أفراح القرية مع السيدات، لأننا مجتمع محافظ بطبعه وكان يتم الفصل بين الرجال والنساء فى المناسبات.

عندما جئت إلى القاهرة صادف أن سكنت بجوار المنتج مصطفى الطائر، وكان يمتلك شركة إنتاج شرائط كاسيت، وعندما سمع صوتى فى إحدى المرات وكنت أغنى فى شقتى، عرض علىّ أن أتعاقد معه لينتج لى أول ألبوماتى.

■ ما الحدث الأبرز فى بدايتك الفنية؟

- كان ذلك فى ثمانينيات القرن الماضى على مسرح الجمهورية، كان حفل يشارك فيه عدد كبير من المطربين والملحنين، على رأسهم الفنان شفيق جلال والفنانة صباح، والفنان محمد رشدى، وفى هذا اليوم غنيت لمدة ساعة كاملة والجمهور كان مستمتعًا ومتفاعلًا معى بشدة.

أذكر وقتها أن الفنانة الكبيرة صباح أعجبت بصوتى جدًا، وحينها أيضًا قال لى الأستاذ محمد رشدى: «يا فاطمة أنتى هيبقى ليكى شأن كبير فى الغنا»، وبعدها شاركت معه فى مسلسل «قيس ولبنى» من ألحان الأستاذ إبراهيم رجب.

■ هل تذكرين أول أجر حصلتِ عليه؟

- أول أجر كان ٥ جنيهات فى الشريط الواحد، وكان هذا المبلغ كبيرًا وقتها ويكفى لسد احتياجات شهر لأسرة كاملة.

■ ما موقف والدك من احترافك الغناء؟

- كان رافضًا دخولى مجال الفن، وكان يعارض الفكرة تمامًا، لأننى- كما تعلم- ولدت بمحافظة الشرقية فى مجتمع ريفى له عاداته وتقاليده، لكن بعد ذلك عندما حققت نجاحًا واسعًا وانتشارًا كبيرًا ووجدنى أنجح فى هذا المجال غيّر رأيه، لأنه وجد أننى أثبت نفسى بجدارة.

والحقيقة أنه لم يتخل عنى بعد ذلك، لأننى لم أفعل شيئًا منافيًا لما تربيت عليه، ولم أرتكب أى خطأ خلال هذا المشوار الفنى، وبقيت محافظة بشكل كبير على عاداتى حتى الأزياء الريفية البسيطة.

كان لدى هدف أن أحقق ذاتى وأنجح.

■ ماذا عن دور الأسرة فى حياتك؟

- الأسرة لها دور كبير، كان زوجى أكبر داعم لى فى حياتى كلها، والحمد لله ربنا وفقنى فى فنى وعلاقتى بأسرتى وأولادى، وحافظت على أبنائى، فجميعهم يحملون الشهادات الجامعية، وحافظت على زوجى الذى وقف بجوارى بكل ما يملك، ودائمًا أشكر الله أنه وفقنى واستطعت أن أوازن بين الفن والأسرة.

■ بالحديث عن زوجك.. ما كواليس أول لقاء بينكما؟

- كان لقاؤنا صدفة، فى إحدى المرات وقعت مشادة بينى وبين أحد جيرانى، فنصحنى زوج أختى بطلب المساعدة من الشرطة، وأعطانى كارت أحد الضباط الذين يعملون فى القسم القريب من محل سكنى. كان وقتها برتبة رائد، وبالفعل توجهت إليه فى قسم الشرطة برفقة زوج أختى، واستقبلنا استقبالًا غير عادى، وعندما سردت له المشكلة نزلت دموعى، وقتها أذكر أنه قام بتهدئتى ووعدنى بحل المشكلة ووقف بجوارى كأنه أخ وصديق وابن، ثم تزوجنا بعد قصة حب لمدة عامين.

وآخر أعمالى، ألبوم «أنا بنت عمك»، به ٩ أغنيات و٥ مواويل، من كلمات وألحان زوجى اللواء شفيق الشايب.

■ من الملحن الأقرب إليك؟

- أنا عملت مع كبار الملحنين، أمثال بليغ حمدى والموجى وكمال الطويل، لكن منير الوسيمى، نقيب الموسيقيين الأسبق، عملت معه أكثر من ٢٢ أغنية وكان من المقربين بالنسبة إلىّ، وأيضًا الأستاذ بليغ حمدى. كل شخص له مميزاته وطابعه الخاص.

■ ما أقرب الأغانى إلى قلبك؟

- أنا رصيدى من الأغانى ٨٠٠ أغنية، و٦٠ شريط كاسيت، وليست أغنية أو اثنتين لكى أختار من بينها بسهولة، كل الأغانى التى غنيتها قريبة إلى قلبى، وجميعها حققت نجاحًا كبيرًا «وربنا مكسرش بخاطرى فى ولا أغنية»، لكن أحب أسمع «على لوز» و«هنعلق البنور» و«سلمولى عليه» و«القاضى»، و«الشيكولاتة»، وغيرها الكثير.

وأنا أعتز بكل الأغانى التى قدمتها و«ربنا محرمنيش من النجاح»، كما أنه «لو فى حق وعدل فى الجوايز كان المفروض أدخل موسوعة جينيس»، فقد لحن لى كبار الملحنين، مثل الأستاذ الكبير محمد الموجى وبليغ حمدى وحلمى أمين ومحمود الشريف وكمال الطويل وعمار الشريعى وجمال سلامة وفاروق سلامة ومنير الوسيمى.

■ قلتِ فى أكثر من مرة إن أغنية «هات لى الشيكولاتة» لها مكانة خاصة.. لماذا؟

- هذه الأغنية سبب شهرتى «فاتحة الخير علىّ»، هذه الأغنية كانت تغنيها السندريلا سعاد حسنى، وسجلتها بنفس اللحن بطلب من الأستاذ عمار الشريعى، وغنيت معها فى أغنية «خالى البيه» و«العروسة».

وحققت الأغنية انتشارًا واسعًا ونجحت بشكل كبير و«كسرت الدنيا»، وغنيتها بطريقتى وسعاد حسنى بطريقتها، وكنت كلما شاركت فى أى حفل أو مناسبة يطلب منى الجمهور غناءها.

■ ماذا عن علاقتك بالفنان بليغ حمدى؟

- تعرفت عليه من خلال الأستاذ وجدى الحكيم. هو قامة كبيرة وملحن عظيم سابق عصره وزمانه، وكان مبهورًا جدًا بصوتى وكان دائمًا يقول لى: «صوتك محصلش.. وإحساسك فى الموال ملوش زى».

أنا أعتز بشهادته، ولحن لى عددًا كبيرًا من الأغانى، وهو شخصية متواضعة جدًا مع الكبير والصغير وفنان حتى النخاع، وهذا الجيل افتقدناه فهو جيل مصر الذهبى.

■ ماذا عن أول لقاء جمعك بالموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب؟

- تعرفت عليه فى عيد ميلاده، وقتها طلبت منى الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد أن أذهب معها إلى منزل الموسيقار الكبير للاحتفال بعيد ميلاده.

ذهبت معها بالفعل وذهلت من المفاجأة حينما وجدت نفسى أمام «عبدالوهاب»، ولم أستوعب ذلك، وكنت مترددة فى الغناء، وطلب منى سماع صوتى بعد أن عرف أننى أجيد الغناء. فى هذا التوقيت كنت معروفة بأغنية «على لوز» مع الفنان فايد محمد فايد، وكان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب قد لحّن مقطوعة «قمر ١٤»، للفنانة نجوى فؤاد، وغنيتها وقتها وكنت سعيدة جدًا لأنى غنيتها فى عيد ميلاد موسيقار الأجيال.

وغنيت أمامه «على لوز» و«حلاوتها زايدة حتة»، حينها قال لى: «أنتى صوتك مميز وجميل»، فلم أصدقه فى البداية وشكرته بعفوية، ظننت أنه يجاملنى فرد وقال لى: «أنا بتكلم وأنا عارف بقول إيه».

■ هل من الممكن أن تقدمى لونًا غنائيًا مختلفًا الآن؟

- أنا تميزت بهذا اللون من الغناء، وأذكر نصيحة للأستاذ محمد قابيل قالها لى عندما صورت إحدى الأغنيات بشعرى قال لى: «إنتى كده متختلفيش عن المطربين العاطفيين حاجة، أنتى تميزتى بلونك ولبسك فتمسكى بيهم»، لذلك أنا متمسكة بهذا اللون من الغناء وبالزى البسيط الذى أرتديه، لأنه لا بد للفنان أن يكون له شكل ولون خاص يميزه عن الآخرين.

■ مَن مطربك المفضل؟

- أحب أسمع القديم، مثل عبدالحليم حافظ والسيدة أم كلثوم، وأعشق شريفة فاضل وشادية وصباح، وحكيم «بحبه جدًا وبحب صوت أحمد شيبة»، وأمينة عملت معها أغنية «يا مراكبى» وأسمع بوسى وهدى.

■ ما رأيك فى أغانى المهرجانات؟

- أفضل المهرجانات التى يكون لها هدف، لكن ما نشاهده اليوم ليس فنًا ولكن «صداع»، هذه مثل أغانى الرحلات «تيك أواى»، «بسمعها بصدع ومش بفهم حاجة»، أنا لا أهاجم أحدًا والجمهور هو الحكم فى النهاية.

■ ماذا عن علاقتك بالتصوف؟

- أنا الحمد لله لا أفوت أى صلاة، حتى التهجد والفجر وكل الأوقات أؤديها فى وقتها، وزرت الكعبة المشرفة ١٦ مرة، وحجيت مرتين أنا وزوجى.

■ مَنْ تفضلين من قُرّاء القرآن الكريم؟

- الشيخ عبدالباسط عبدالصمد والشيخ الطبلاوى والشيخ محمد رفعت أصواتهم مميزة وغاية فى الروعة، وفى الابتهالات بحب الشيخ النقشبندى صوت جميل و«بيفكرنى برمضان وليالى رمضان الجميلة».

