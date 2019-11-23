عرض "الخادمات" في اللقاء الثالث لشباب المخرجين

لليوم الثاني على التوالي قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الجيزة العرض المسرحي "الخادمات" ضمن فعاليات اللقاء الثالث لشباب المخرجين المقام بمركز الجيزة الثقافي، بحضور لجنة المشاهدة من الإدارة العامة للمسرح.



يتناول العرض فكرة السلطة الذكورية التي تكون بمثابة سجن وصراع المرأة مع هذه السلطة ومحاولتها للتخلص منها.



العرض من تأليف أميرة أشرف، تمثيل منى زكي سالم، نوران خالد، إخراج نورهان إسماعيل، يتناول العرض فكرة السلطة الذكورية التي تكون بمثابة سجن وصراع المرأة مع هذه السلطة ومحاولتها للتخلص منها.



جدير بالذكر أن الهيئة العامة لقصور الثقافة، افتتحت أمس، بفرع ثقافة الجيزة العرض المسرحي "غرفة منفردة"، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الثالث لشباب المخرجين المقام في مركز الجيزة الثقافي لمدة ٣ أيام، وبحضور لجنة المشاهدة من الإدارة العامة للمسرح، العرض تأليف الكاتب البير كابو، تمثيل ليلي بركة، محمد مدحت، بسنت بهاء، محمد بهاء، إخراج أحمد رجائي.