مواهب المحلة تتألق في احتفالية أعياد الطفولة (صور)

أكد مدير قصر ثقافة المحلة الكبرى على الدعم الكبير والمستمر للهيئة العامة لقصور الثقافة في اكتشاف المواهب الصغيرة والشابة والسعي الجاد لتنميتها وتقديمها بالشكل اللائق، مضيفا أن القصر يفتح أبوابه دائما للأطفال والشباب ويتيح لهم إبداء تصوراتهم ومقترحاتهم للنهوض بالثقافة في مساعيها نحو نشر الوعي ومحاربة كل أشكال التطرف والإرهاب.



جاء ذلك خلال احتفالية أعياد الطفولة التي نظمتها قصور الثقافة بالقصر بمشاركة العديد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمدارس.



بدأت فعاليات الحفل بافتتاح معرض لرسوم الأطفال ضم عددا كبيرا من اللوحات الفنية المستوحاة من الطبيعية والمعبرة عن مظاهر احتفال الأطفال بعيدهم السنوي، وأعقبه قراءة لبعض آيات القرآن الكريم، فيما قدمت مجموعة من براعم القصر عرضا متميزا من الأغاني الوطنية ومنها "فيها حاجة حلوة"، مصر اليوم في عيد، تسلم الأيادي"، كما تسابق العديد من الأطفال في إلقاء القصائد والأبيات الشعرية لكبار شعراء مصر والوطن العربي، بينما قدم أحد المواهب الشابة عزفا منفردا لمقطوعة موسيقية للموسيقار الكبير عمر خيرت، فيما قدم آخر عزفًا لأغنية "نسم علينا الهوا" لفيروز.