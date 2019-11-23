الكهرباء: 2 مليار دولار قيمة مشروع "بنبان"

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن مشروع بنبان من أكبر المشروعات الاستثمارية في قطاع الطاقة النظيفة بقيمة 2 مليار دولار عن طريق وجود 32 شركة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مشروع بنبان أكبر مشروع لإنتاج الطاقة النظيفة في العالم.



وكشف أيمن حمزة عن أن هناك شراكة مع سيمنز الألمانية لإنشاء 3 محطات عملاقة بإجمالي طاقة 14.400 ميجا وات بالتعاون مع شركاء محليين، وتم الانتهاء منهم في زمن قياسي في عامين ونصف.



وكشف عن أنه تم تدريب 600 فني ومهندس لتشغيل الثلاث محطات، وهناك أيضًا مشروعات للطاقة المتجددة مع شركة سينمز الألمانية، وسيتم إنشاء مركز صيانة توربينات طاقة الرياح.

