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مصر

أبوالعينين: الاكتشافات الأثرية الجديدة كنز وخير سفير

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:43 م
جريدة الدستور
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- كنوز توت عنخ آمون أبهرت الملايين حول العالم
- الاكتشافات الأثرية الجديدة كنز.. ولا بد من دعمها بالتسويق والترويج
- شعوب العالم عاشقة للتاريخ المصري وشغوفه بالآثار المصرية القديمة
- أطمح في بناء متاحف جديدة لكي تستوعب الآثار المكتشفة حديثًا
- الآثار المصرية خير سفير لمصر أمام العالم

أعرب رجل الصناعة محمد أبوالعينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، عن سعادته لما يتحقق في مصر من إنجازات في شتي المجالات خاصة في مجال الآثار لما تمثله الآثار المصرية من أهمية بالغة إنسانيًا وثقافيًا واقتصاديًا، وما يشهده القطاع من طفرة كبيرة على يد الدكتور خالد العناني وزير الآثار الذي يقدم مصر بتاريخها وحضارتها القديمة للعالم بفكر تكنولوجي وعصري محترف.
  
وقال أبوالعينين خلال حضوره المؤتمر الصحفي العالمي الذي حضره أكثر من ٤٠ سفيرًا لدول عربية وأجنبية في مصر وعائلاتهم ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب لإعلان تفاصيل الكشف الأثري بمنطقة سقارة الأثرية، إن أنظار العالم تتجه للآثار المصرية بعد ما شهدته مصر من اكتشافات أثرية عظيمة أبهرت العالم.

وأضاف محمد أبوالعينين: "ظهر هذا واضحًا عندما أبهرت كنوز الفرعون توت عنخ آمون عواصم العالم من لوس أنجلوس إلي باريس ثم لندن ليخطف قلوب ملايين الزائرين، وتتجه أنظار العالم للآثار المصرية بعد ما شهدته مصر من اكتشافات أثرية عظيمة أبهرت العالم كان آخرها الكنز الأثري لخبيئة العساسيف بالأقصر إلى جانب قرب افتتاح المتحف المصري الكبير أعظم متحف فى تاريخ البشرية ومتحفي شرم الشيخ والغردقة".
  
وأكد أن مصر ستبدأ عام 2020 عصرًا جديدًا في السياحة، وستصبح أكثر دول العالم جذبًا خاصة مع عودة الطيران البريطاني فشعوب العالم عاشقة للتاريخ المصري وشغوفه بالآثار المصرية القديمة وما تركته للإنسانية من حضارة عريقة.
 
وتابع: "الآثار المصرية خير سفير لنا في العالم ورسالة تدعو للمحبة والتآخي ونشر السلام بين الشعوب، بأن المصري عاش هنا "بنا وشيد" ونشر الإنسانية، حضارة عريقة حققت المعجزات، وما زالت بآثارها الخالدة تبهر العالم كل يوم باكتشافات جديدة وأسرار تتكشف لأعرق حضارة عرفتها البشرية، تاريخًا عظيمًا سيظل باقيًا أبد الدهر بما حققه أجدادنا من تقدم في كل النواحي العلمية والإنسانية".
 
وأكد رجل الأعمال محمد أبوالعينين، أنه سعيد بالاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة فهي بمثابة كنز يساعد على عودة السياحة لمصر، مطالبًا بدعمها للتسويق الجيد والترويج لها خارج البلاد، ما يساعد في رجوع هذا القطاع بكامل قوته.
 
وعلق "أبوالعينين" على أن الاكتشافات وحدها ليست كافية، وطالب بضرورة صرف مكافأت تشجيعية للعاملين بهذه الاكتشافات الأثرية نظرًا لمجهوداتهم الكبيرة في الفترة الأخيرة، متمنيًا أن يتم بناء متاحف جديدة لكي تستوعب الآثار المكتشفة حديثًا.

وأعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم السبت عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة.

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