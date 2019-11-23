لخلافات أسرية.. عامل يمزق جسد زوجته بالهرم

مزق عامل جسد زوجته وقطع جثتها بواسطة سيف، بسبب خلافات أسرية بينهما في الهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم لسرعة ضبطه.



وتلقت غرفة النجدة بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بالهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة ومناظرة الجثة.



وذكر شهود عيان أن المتهم قتل زوجته وقطع جثتها بواسطة سيف، نتيجة خلافات أسرية بينهما، حيث كان يستعد للتخلص من الجثة وعندما اكتشف أمره فر هاربا.



وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لمسرح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.