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منوعات

تركى آل الشيخ يعلن بيع "BMW 1981" بمبلغ ضخم

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:24 م
جريدة الدستور
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أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بيع سيارة BMW تعود لعام 1981 بمزاد سوق السيارات في موسم الرياض.

وشارك تركي آل الشيخ صورة السيارة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق قائلًا: "‏الآن تم بيع سيارة BMW 1981 بقيمة 1 مليون دولار".

ويُعتبر معرض السيارات بالرياض بمثابة محطة لعشاق السيارات ومحبي قطع التعديل والإكسسوارات ومزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدلة والنادرة، وأن أي زائر للمعرض يستطيع شراء السيارة التي تعجبه وتسجيلها أثناء تواجده في المعرض مباشرة.

يُذكر أن معرض السيارات بالرياض يُقام لأول مرة في المملكة وبشكل استثنائي، بعد الحصول على الموافقات الرسمية، والمعرض متاح أمام الزوار من 12 ظهرًا حتى 11 مساءً.

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