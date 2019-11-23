السبت 23 نوفمبر 2019 الموافق 26 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن

"أمن الجيزة" يحرر 4 رجال احتجزتهم راقصة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:22 م
جريدة الدستور
طباعة
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من تحرير 4 أشخاص احتجزهم كبابجي وراقصة لسرقتهم في منطقة اللبيني بالهرم.

وورد بلاغا إلى المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، من أحد الأشخاص مفاده احتجاز صديقه وتلقيه اتصالا من مجهولين يفيد بطلب فدية منه، وبعد التأكد من صحة البلاغ وبتتبع هواتف الجناة ومداهمة الشقة، وتبين احتجاز تاجر ملابس وسائق وعاملين اثنين بمطعم، من قبل راقصة تدعى "نجلاء" 33 سنة، وزوجها عرفيا "محمد. ع" 40 سنة، عامل، وسائق سبق اتهامه في 7 قضايا بحوزتهم بندقية صوت.

وتمكن المتهم من القفز من شرفة المنزل إلا أن القوات ضبطته ونقل إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، وتم اقتياد المتهمة إلى ديوان القسم.

وبالاستماع إلى أقوال الضحايا أقروا بأن الراقصة استدرجتهم للشقة بدعوى ممارسة الرذيلة معها، وعقب حضورهم فوجئوا بحضور المتهمين، وادعوا أنهم رجال شرطة، وطلبوا مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل إطلاق سراحهم، وبمواجهة المتهمة أيدت ما جاء.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

8 رسائل للسيسي بمنتدى "إفريقيا 2019"

منذ يومين

وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور

منذ يوم

قصة القناع الذى ارتداه لاعبو المنتخب الوطنى

منذ ساعة

"أمن الجيزة" يحرر 4 رجال احتجزتهم راقصة

الصور

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم إفريقيا للشباب

image description

50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية

image description

الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

رئيس مجلس النواب يكشف موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

القضاء الإداري: إسقاط عضوية هيثم الحريري ليس من اختصاصنا

مدبولى يعلن 8 توصيات لمنتدى إفريقيا 2019

أيام زمان

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

ads

نجم الساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

الصحة

كيفية حماية نفسك من الإصابة بالسرطان

5 أشياء تجنبها عن الشعور بالصداع النصفي

الجلطات الدموية الوريدية تهديد جديد لرواد الفضاء

اكتشاف مضاد حيوى جديد فى البكتيريا الحميدة

الرئيس نيوز

اتحاد الكرة يصرف مكافأة للاعبي المنتخب الأوليمبي.. تعرف عليها

السيسي يداعب ممثل أوبر بالإنجليزية: "إحنا بنشجعكم.. بس هتدفعوا" (فيديو)

"التعديل الوزارى"..التخطيط مستقرة و"السعيد" مرشحة لأكثر من منصب

السيسي: معدل النمو بإفريقيا هو الأعلى في العالم

منوعات

تركى آل الشيخ يعلن بيع "BMW 1981" بمبلغ ضخم

"مدفعش الفواتير".. اكتشاف جثة ضابط أمريكى توفى منذ 3 سنوات بشقته

5 نصائح لغرفة نوم صحية ومثالية

"أهلا سمسم" لتخفيف معاناة الأطفال اللاجئين فى العالم

كشكول

مفاجأة.. طالبة "النينجا": خدعت الجميع للفت نظر عائلتي

شاهد.. معلمة تبهر "السوشيال ميديا" بطريقة شرحها للدراسات

إدراج جامعة المنوفية في تصنيف التايمز لتخصصات 2020

جامعة المنيا تبحث آخر مستجدات تدوير المخلفات مع وفد ألماني

إسلام سياسي

هجوم إخواني على أيمن نور بسبب سوزان مبارك

الإخوان تواصل دعمها للمقاول الأجير.. تفاصيل خطة الجماعة الجديدة

عائشة خيرت الشاطر.. متاجرة إخوانية جديدة

قنوات الإرهابية تطلق صفارة عزل ترامب لعناصرها بالكونجرس

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
كل هذا المرار.. فى بنى مزار
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
المزيد

الثقافة

عرض "الخادمات" في اللقاء الثالث لشباب المخرجين

مواهب المحلة تتألق في احتفالية أعياد الطفولة (صور)

"وراء كل باب حكاية".. جديد دار همسة للنشر

"الصين فى عيون المصريين" بالمركز الثقافى الصين الثلاثاء

صفحتنا ع الفيس بوك