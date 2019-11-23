"أمن الجيزة" يحرر 4 رجال احتجزتهم راقصة

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من تحرير 4 أشخاص احتجزهم كبابجي وراقصة لسرقتهم في منطقة اللبيني بالهرم.



وورد بلاغا إلى المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، من أحد الأشخاص مفاده احتجاز صديقه وتلقيه اتصالا من مجهولين يفيد بطلب فدية منه، وبعد التأكد من صحة البلاغ وبتتبع هواتف الجناة ومداهمة الشقة، وتبين احتجاز تاجر ملابس وسائق وعاملين اثنين بمطعم، من قبل راقصة تدعى "نجلاء" 33 سنة، وزوجها عرفيا "محمد. ع" 40 سنة، عامل، وسائق سبق اتهامه في 7 قضايا بحوزتهم بندقية صوت.



وتمكن المتهم من القفز من شرفة المنزل إلا أن القوات ضبطته ونقل إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، وتم اقتياد المتهمة إلى ديوان القسم.



وبالاستماع إلى أقوال الضحايا أقروا بأن الراقصة استدرجتهم للشقة بدعوى ممارسة الرذيلة معها، وعقب حضورهم فوجئوا بحضور المتهمين، وادعوا أنهم رجال شرطة، وطلبوا مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل إطلاق سراحهم، وبمواجهة المتهمة أيدت ما جاء.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.