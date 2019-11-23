الإسكندرية تكرم الحاصلة على الوسام الوطني الفرنسي

كرم محافظ الإسكندرية، السبت، منى مجدلاني، استشارى نظم تعليم وتدريب، الحاصلة على وسام السعفات الأكاديمية وهو وسام وطني فرنسي يمنح للأكاديميين المتميزين والشخصيات البارزة عالميًا في الثقافة والتعليم.



وهنأ محافظ الإسكندرية مني مجدلاني على هذا التميز، ومنحها درع المحافظة؛ تقديرًا لها ولجهدها وتميزها في مجالها.



ووسام السعفات الأكاديمية أنشأه الإمبراطور نابليون الأول لتكريم البارزين من أساتذة جامعة باريس، ثم اتخذ صورته الحالية بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس رينيه كوتي في 4 أكتوبر 1955.



كانت قنصل فرنسا بالإسكندرية قد أعلنت مشاركة الحكومة الفرنسية في العديد من المشروعات القومية والتنموية بمحافظة الإسكندرية خلال العام 2020، وخاصة في مجال النقل والمواصلات.