عصام عمر رئيسًا لـ"أمناء التربية والتعليم" بدمياط

قال السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إنه تم إجراء انتخابات مجلس أمناء مديرية التربية والتعليم بدمياط، السبت، حيث ترشّح عصام عمر، والمستشار طه الطحان، على منصب الرئيس فيما ترشّح «هشام الحفناوي» على منصب الوكيل ووائل المبشر وشكري شطا للمراقب المالي.



فاز في الانتخابات عصام عمر رئيسًا لمجلس أمناء مديرية التربية والتعليم بدمياط بفارق صوتين، وهشام الحفناوي بمنصب الوكيل بالتزكية، وفاز وائل المبشر بمنصب المراقب المالي بفارق صوتين.



يذكر أن إجمالي من لهم حق التصويت 14 عضوًا بالمجلس، وسبق أن تم إجراء انتخابات مجالس أمناء الإدارات التعليمية بالمحافظة.