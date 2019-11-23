رجل يقتل زوجته وينتحر بسبب حبها لـ"ممثل هندي"

كشف موقع urdupoint، تفاصيل حادث مورع وقع في منطقة حيدر آباد في الهند، بعد قيام زوج بقتل زوجته بسبب غيرته من النجم الهندي هيرثيك روشان.



وتعود تفاصيل الحادثة أن رجلًا يُدعى دينيشوار بوديت 33 عامًا، قام بقتل زوجته دون دويجوي، في منطقة حيدر آباد في الهند، بدافع الغيرة وذلك لإصرار الزوجة على مشاهدة أفلام النجم الهندي هريثيك روشان، ليقرر الانتحار بعد قتله زوجته.



وأقدم بوديات الذي يعمل نادلًا على قتل زوجته، ثم قام بقتل نفسه عن طريق شنق نفسه بحبل علقه على شجرة، مُنهيًا بذلك حياته وحياتها.



وأفاد جيران هذه العائلة بأن هوس الزوجة بمشاهدة أفلام النجم هريثيك روشان، وراء قتل بوديات لزوجته لشعوره بالغيرة الشديدة من نجم بوليوود.



وكشفت إحدى المقربات من الضحية أن الزوج كان معروفًا بسلوكه القاسي، وقالت إن الزوج كان يتعامل مع زوجته بعنف أكثر من مرة، وكان يغار عليها بشدة خاصة من النجم الهندي، إلا أنه كان يحبها حبًا كبيرًا.



فيما صرحت إحدى صديقات الضحية بأن الزوجة كانت مهووسة بالنجم الهندي وتعشق أفلامه وتحب الاستماع بشكل كبير إلى أغانيه، وأضافت أن زوجها كان يخبرها باستمرار أنه يشعر بالغيرة الشديدة من النجم الهندي ويخبرها باستمرار أن هذا الأمر يزعجه.

