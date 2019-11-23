20 مليون جنيه لتطوير الوحدة الصحية لـ"قبلي قامولا" بالأقصر

قام محافظ الأقصر بجولة تفقدية، مساء السبت، بمركز ومدينة القرنة، حيث استهل زيارته بتفقد الوحدة الصحية لقرية القبلي قامولا التي تم تطويرها بكلفة إجمالية وصلت لـ20 مليون جنيه، حيث يتم هدمها وتدشينها من جديد لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة 20 ألف نسمة.



كما تفقد المحافظ مبنى ديوان مجلس مدينة القرنة، حيث تابع إجراءات تجهيز مقر المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين وقاعة المؤتمرات بالمركز، حيث التقى عددًا من الموظفين ونواب رئيس المدينة، مطالبهم بضرورة حُسن سير العمل وإرضاء المواطن بأسلوب لائق، بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية.



رافق محافظ الأقصر خلال الجولة عماد أبو العزايم، السكرتير العام المساعد للمحافظة وأسعد مصطفى، مدير عام مديرية الطرق والنقل، المشرف العام على المشروعات، والعميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة والسيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر.