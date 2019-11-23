البابا تواضروس يترأس احتفالية تخريج دفعات المعهد القبطي للتنمية

ترأس منذ قليل، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، احتفالية تخريج دفعات المعهد القبطي للتدريب الكنسي بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



وترأس البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم في عزبة النخل.



واختتم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أول أمس الخميس، اجتماعات سيمنار المجمع المقدس، بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.



وافتتح البابا تواضروس الثاني، الإثنين الماضي سيمنار المجمع تحت عنوان "الأسقف والكاهن بين الأبوة والبنوة"؛ شاركه عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.