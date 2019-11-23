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عالم

صحيفة ألمانية تطالب بمراجعة الاتفاق النووي الإيراني

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:09 م
الاتفاق النووي
الاتفاق النووي
وكالات
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دعت صحيفة "ذود دويتشه تسايتونج" الألمانية (خاصة)، اليوم السبت، الدول الأوروبية لمراجعة الاتفاق النووي المبرم مع إيران، في ضوء قمع الأخيرة الوحشي للمظاهرات المعارضة لنظام طهران.

وأوضحت الصحيفة أنه "خلال الخمسة أيام الماضية تمكن النظام الإيراني من قطع علاقة شعبه بالعالم الخارجي عبر قطع الإنترنت، للتغطية على القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة له".

وتابعت: "العالم ليس لديه صورة واضحة عما يجري في شوارع إيران، لكن قمع النظام الاحتجاجات وعدد القتلى والمصابين يفوق بكثير ما نعرفه".

وأضافت "ذود دويتشه تسايتونج": "الاحتجاجات أثبتت أن استياء الإيرانيين من النظام الحاكم كبير جدًا، وهذا واضح في الشعارات المرفوعة في المظاهرات، واستمرارها بزخم كبير خلال الفترة الماضية"، مؤكدة "النظام بدا مستعدًا بكل أدوات القمع، ويواجه المظاهرات بعنف كبير".

واستطردت أن "الأوروبيين مطالبون الآن بمراجعة موقفهم من الاتفاق النووي، وما إذا كان بمقدورهم، في ضوء الأوضاع الراهنة، مواصلة العمل بالطريقة الحالية نفسها والحفاظ على الاتفاق".

ومنذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، في ٢٠١٧، وفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على النظام الإيراني بسبب دعمه الإرهاب، يتمسك الاتحاد الأوروبي باستمرار الاتفاق وإقامة علاقات تجارية مع طهران.

واندلعت احتجاجات كبيرة في مدن إيرانية عدة، بعد قرار الحكومة قبل أسبوع رفع أسعار المحروقات بنسبة 300% بشكل مفاجئ، وقوبلت المظاهرات بعنف مفرط من قبل الأمن، ما أدى لمقتل عشرات المتظاهرين.

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