حلا شيحة ترقص مع تامر حسني ويعلنها بطلة لفيلمه الجديد.. فيديو

شاركت الفنانة حلا شيحة، في حفل الفنان تامر حسني، والذي أقيم في الجامعة الأمريكية، وذلك بعد إحيائه ختام بطولة إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا.



وخلال الحفل طلب تامر حسني، من الفنانة حلا شيحة الصعود للمسرح، ووجه تحية لها، وذلك بعد انضمامها لفيلمه الجديد "مش أنا "، حيث تقدم دور البطولة النسائية في العمل، الذي تقوم على إنتاجه شركة سينرجي، من إخراج سارة وفيق، وقصة وتأليف تامر حسني.



ورقصت حلا شيحة بعدها على نغمات أغاني تامر حسني، وسط تفاعل من الجمهور معه.



وكان آخر أعمال حلا شيحة مسلسل "زلزال"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي مع الفنان محمد رمضان، والفنان ماجد المصري، وحقق العمل نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.

