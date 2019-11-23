الهضبة لـ أحمد حلمي: "يا رب ديم لمتنا"

رد المطرب عمرو دياب على الفنان أحمد حلمي الذي أشاد بحفله الذي أقيم على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



وأعاد "الهضبة" نشر بوست أحمد حلمي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" وعلق قائلًا: "حلمي... انا اللي استمتعت مع أصحابي وزملائي وتشرفت بالغناء معاكم، يارب ديم لمتنا".



وكان الفنان أحمد حلمي شارك صورة له من حفل عمرو دياب وعلق عليها قائلًا: "عارفين التورتة اما تبقى كبيرة وكذا دور وبيبقي فيها فراولاية في آخر دور لوحدها كده منورة التورتاية.. اهي دي بقي حفلة عمرو دياب.. استمتعنا في الحفلة جدا ياعمرو.. طول عمرك متألق".



كان قد حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم محمد حفظى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، وأحمد شوقى، مدير المهرجان، والفنان عمرو يوسف، والنجمة يسرا، وإلهام شاهين، وعبير صبرى، وبشرى، وشيرين رضا، وأحمد داوود، والسيناريست تامر حبيب، والنجم أحمد حلمي، ودينا الشربيني ونجلاء بدر، وأيتن عامر وغيرهم.