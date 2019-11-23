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اقتصاد

البنك المركزي التايلاندي يحذر من اللجوء للفائدة السلبية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:54 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال محافظ البنك المركزي التايلاندي فيراتاي سانتيبرابهوب، إن البنك المركزي مستعد لاستخدام السياسة النقدية في حالة عدم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

وقال فيراتاي اليوم السبت خلال زيارة إلى لاوس: "على المدى القصير، نحن على استعداد لاستخدام السياسة النقدية إذا لزم الأمر. نحن مستعدون للعمل إذا لم يتم تحقيق النمو المنشود"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وحذر فيراتاي من جعل معدلات الفائدة الرئيسية سلبية قائلا: " إن معدلات الفائدة الرئيسية يجب ألا تكون سلبية نظرا لأنها سوف تتسبب في كثير من المشاكل الهيكلية".

وخفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض في وقت سابق من الشهر الجاري إلى 25ر1 % والتخفيض الثاني خلال ثلاثة أشهر، وخفف من القواعد المتعلقة بتدفقات رأس المال لتخفيف ارتفاع قيمة العملة المحلية. ويعد البات العملة الأفضل أداء في آسيا بعد أن ارتفع أكثر من 9 % مقابل الدولار خلال العام الماضي.

وشكلت زيادة قيمة البات والحرب التجارية الصينية الأمريكية ضغطا على الاقتصاد التايلاندي الذي قال المجلس الاقتصادي الوطني إنه سوف ينمو بنسبة 6ر2 % العام الجاري، وهي أبطأ وتيرة منذ.2014

كان معدل التضخم الذي بلغت نسبته 11ر0 % في أكتوبر الأقل منذ يونيو 2017، أي أقل من النسبة السنوية المستهدفة للبنك المركزي البالغة التي تتراوح ما بين 1 % - 4 %.

وقال وزير المالية أوتاما سافانايانا أوائل الشهر الجاري إن البنك المركزي اقترح خفض معدل التضخم للعام المقبل من أجل إدارة السياسة النقدية بشكل أفضل.

وتدرس حكومة رئيس الوزراء برايوت تشان-أوتشا اتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية بحلول نهاية العام، علاوة على حزمة تحفيز بقيمة 10 مليارات دولار مررتها في أغسطس.

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