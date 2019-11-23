آخرهم محمد هنيدي.. فنانون تحت مشرط الطبيب

فاجأ عدد من النجوم، جمهورهم خلال الفترة الأخيرة بالإعلان عن خضوعهم لجراحة وبعدها جراحات خطيرة وذلك بعد أيام منها.



- شيرين عبدالوهاب



البداية كانت مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، التي أعلنت خضوعها لجراحة بعد انتهاء حفلها في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، يوم الخميس 14 نوفمبر.



وقالت شيرين في تصريحاتها لعدد من البرامج التليفزيونية، إنها خضعت مؤخرًا وبالتحديد من 6 أسابيع لجراحة خطيرة في منطقة البطن، ولم تكن تتوقع أن تغني بهذا الشكل خلال الحفل بالسعودية.



وعلى الرغم من إعلانها عن خضوعها للجراحة إلا أنها لم تكشف عن أي تفاصيل عنها رغم تأكيدها خطورتها.



- غادة عادل



خضعت الفنانة غادة عادل لعملية جراحية عاجلة، بعد معاناتها المستمرة من آلام في منطقة البطن، وتبين فيما بعد أنها تعاني من التهاب حاد في الزائدة.



وغادرت غادة عادل المستشفى بعد يوم واحد من الجراحة، وتعمل خلال الفترة الحالية على استعادة عافيتها.



- محمد هنيدي



خضع الفنان محمد هنيدي لجراحة خلال الأيام الأخيرة، ونشر صورة له قبل دخوله غرفة العمليات عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله صورة قبل العملية اللى عملتها من 3 أيام، خمس ساعات متواصلة، الحمد لله قمنا بالسلامة".



