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عالم

36 قتيلا بانهيارات أرضية في كينيا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:33 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال مسؤول محلي اليوم السبت، إن 36 شخصا على الأقل، منهم سبعة أطفال، لقوا حتفهم جراء انهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة غير معتادة في شمال غرب كينيا.

وبدأت الأمطار في الهطول يوم الجمعة في مقاطعة وست بوكوت على الحدود مع أوغندا واشتدت حدتها خلال الليل مما أسفر عن فيضانات وانهيارات طينية دمرت أربعة جسور وتسببت في قطع الطريق المؤدي إلى قرية موينو الأكثر تضررا من الأمطار.

وقال صمويل بوجيسيو وهو نائب من المقاطعة لرويترز في اتصال هاتفي "نستطيع أن نؤكد أن عدد من ماتوا وصل للأسف إلى 36. بعض الناس الذين ظننا أنهم مفقودون عثرنا عليهم موتى".

وقال جون لونيانجابو حاكم المقاطعة لرويترز عبر الهاتف أثناء انتظاره طائرة هليكوبتر تنقله لتفقد الدمار‭‭‭‭ ‬‬‬‬"تقطعت السبل بمزيد من الأشخاص والقرية بأكملها باتت في خطر أن تكتسحها الفيضانات".

وأضاف أن جهود الإنقاذ جارية في المنطقة وإن ما يزيد على 500 سيارة تقطعت بها السبل بسبب الأضرار التي لحقت بعدة طرق.
وقال لونيانجابو إن 11 من القتلى كانوا داخل منزل واحد.

وقال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في بيان إنه نشر أطقم إنقاذ من عدة مؤسسات من بينها الجيش والشرطة في محاولة لمنع "المزيد من الخسائر في الأرواح".

وحذر باحثون من أن تأثر المحيطات بظاهرة الاحتباس الحراري يتسبب في أنماط طقس غير متوقعة في شرق أفريقيا.

كانت جماعات إغاثة قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الحالي أن الأمطار الغزيرة والسيول أسفرت عن مقتل ما يزيد على 50 شخصا وأجبرت مئات الآلاف على النزوح في أنحاء شرق أفريقيا.

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