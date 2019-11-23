الأنبا يؤانس يحتفل بمرور 5 أعوام على رحيل الأنبا ميخائيل

احتفلت إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذكس، بالذكرى الخامسة لرحيل الأنبا ميخائيل مطران أسيوط، الذي توفي فى عام 2014 ودفن بدير السيدة العذراء مريم بدرنكة.



وترأس الاحتفالية الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط، وسط حضور أعداد غفيرة من الكهنة وشعب المنطقة.



وولد الأنبا ميخائيل في قرية الرحمانية، في نجع حمادى بمحافظة قنا، وتوفي بعد أن بلغ 68 عامًا قضاها في رتبة الأسقفية وعن عمر يناهز 93 عامًا، وكهنوت 75 عامًا.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في 25 نوفمبر، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس، فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.