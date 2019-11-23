السبت 23 نوفمبر 2019 الموافق 26 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

"القضاء الإدارى" ترفض دعوى طرد سفير قطر من مصر

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:23 م
جريدة الدستور
عماد سليمان
طباعة
قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى طرد السفير القطري من مصر، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين سامي عبدالحميد وهاشم الجيوشي ومصطفي عبدالتواب حبيشي وبهجت عزوز.

وذكرت الدعوى رقم 59238 لسنة 70 قضائية، أن "محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها فى قضية (التخابر مع قطر)، وتضمنت السجن 40 سنة للراحل محمد مرسى، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، إلى جانب إعدام 6 متهمين آخرين فى القضية، بينهم 4 صحفيين، أحدهم أردنى الجنسية".

وقضت بالسجن 25 سنة لمدير مكتب مرسى، أحمد عبدالعاطى، و15 سنة لابنة "الصيرفى"، ومثلها للمتهم خالد رضوان، مدير الإنتاج بقناة "مصر 25" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والمغلقة حاليًا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

لأول مرة.. السعودية تترأس مجموعة العشرين

منذ حوالي 14 ساعة

أسعار الذهب اليوم السبت 23 نوفمبر 2019

منذ حوالي 22 ساعة

قصة القناع الذي ارتداه لاعبو المنتخب الوطني

منذ حوالي 19 ساعة

عفاف شعيب تكشف سبب انفصالها عن والد المخرج طارق العريان

الصور

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبي ببطولة أمم أفريقيا للشباب

image description

50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية

image description

الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

رئيس مجلس النواب يكشف موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

البرلمان يرد على أكاذيب منظمة العفو الدولية عن عائشة خيرت الشاطر

وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور

أيام زمان

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

ads

نجم الساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

الصحة

الجلطات الدموية الوريدية تهديد جديد لرواد الفضاء

اكتشاف مضاد حيوى جديد فى البكتيريا الحميدة

ارتفاع معدل الإصابة بسرطان القولون في أمريكا

اللقاح المضاد لإسهال "إي كولاي" آمن للأطفال

الرئيس نيوز

مصطفى محمد وعبد السلام راحة من تدريبات الزمالك

نائب الرئيس الأمريكي يؤكد التزام بلاده بسيادة العراق

السيسى يهنئ "والى" على تقلدها منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

وزير القوى العاملة يعلن عن 7 آلاف فرصة عمل للذكور والإناث

منوعات

بعد 3 سنوات من وفاته.. اكتشاف جثة ضابط أمريكي داخل مسكنه

5 نصائح لغرفة نوم صحية ومثالية

"أهلا سمسم" لتخفيف معاناة الأطفال اللاجئين فى العالم

طرح الأزياء الأصلية لـ باتمان وروبين للبيع فى مزاد علنى

كشكول

طب أسوان تنظم مؤتمرا تحت عنوان "الجديد في طرق البحث العلمي"

أعراض نقص المناعة عند الأطفال وطرق علاجها

بالرقم القومي.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لرياض الأطفال

انطلاق خطة التنمية المهنية للإدارة المركزية لمركز اعداد القيادات التربوية

إسلام سياسي

هجوم إخواني على أيمن نور بسبب سوزان مبارك

الإخوان تواصل دعمها للمقاول الأجير.. تفاصيل خطة الجماعة الجديدة

عائشة خيرت الشاطر.. متاجرة إخوانية جديدة

قنوات الإرهابية تطلق صفارة عزل ترامب لعناصرها بالكونجرس

مقالات الرأي
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
د.كريمة الحفناوى
انتفاضات الشعوب متعدية للطوائف والأحزاب
المزيد

الثقافة

"وراء كل باب حكاية".. جديد دار همسة للنشر

"الصين فى عيون المصريين" بالمركز الثقافى الصين الثلاثاء

هل صدرت مجلة الكاتب المصرى بتمويل يهودى؟

"مالناش نصيب".. ديوان عن الفراق والفقدان

صفحتنا ع الفيس بوك