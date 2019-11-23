"القضاء الإدارى" ترفض دعوى طرد سفير قطر من مصر

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى طرد السفير القطري من مصر، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.



وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين سامي عبدالحميد وهاشم الجيوشي ومصطفي عبدالتواب حبيشي وبهجت عزوز.



وذكرت الدعوى رقم 59238 لسنة 70 قضائية، أن "محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها فى قضية (التخابر مع قطر)، وتضمنت السجن 40 سنة للراحل محمد مرسى، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، إلى جانب إعدام 6 متهمين آخرين فى القضية، بينهم 4 صحفيين، أحدهم أردنى الجنسية".



وقضت بالسجن 25 سنة لمدير مكتب مرسى، أحمد عبدالعاطى، و15 سنة لابنة "الصيرفى"، ومثلها للمتهم خالد رضوان، مدير الإنتاج بقناة "مصر 25" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والمغلقة حاليًا.