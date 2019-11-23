حبس عصابة الاتجار في مخدر"الشابو" بقنا

قررت نيابة قنا، مساء السبت، حبس تشكيل عصابي، تخصص في الاتجار في الشابو المخدر، بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، بعد أن تم ضبطه مساء أمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء مجدى القاضي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد تمكن حملة أمنية برئاسة النقيب أحمد المعداوي، معاون مباحث أبوتشت، من ضبط محمود.ع.ا، ومحمود. ر.ا، مقيمان بقرية الحلافي التابعة لمحافظة سوهاج، بحوزتهما درّاجة بخارية بدون لوحات، ومبلغ مالي، وسلاح ناري، و24 تذكرة من "الشابو" المخدر، بقصد الاتجار.



تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.