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حوادث

القضاء الإداري: إسقاط عضوية هيثم الحريري ليس من اختصاصنا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:22 م
جريدة الدستور
عماد سليمان
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قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم الاختصاص الولائي بنظر دعوى إسقاط عضوية النائب هيثم الحريري من مجلس النواب لثبوت انتفاء شروط استمراره وافتقاده شرط حسن السمعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين سامي عبدالحميد، وهاشم الجيوشي ومصطفي عبدالتواب حبيشي، وبهجت عزوز.

وأكدت الدعوى أن العديد من البلاغات قُدمت ضد النائب، آخرها البلاغ المقدم للنائب العام والمطالب برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق.

وأضافت أنه تزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضُبطت الجريمة في حالة تلبس، لأن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات.

وسبق أن قُدمت ضده شكوى للجنة القيم بالمجلس لظهور هيثم الحريري على قناة العربي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة أنه على علم بأن تلك القناة قائمة على تمويل الإرهابيين، ومهاجمته الدولة المصرية وطرح أمور ومعلومات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية المصرية.

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