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محافظات

"مستقبل وطن" يكرم عبقري رياضيات نقادة بقنا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:18 م
جريدة الدستور
قنا: اسلام البكري
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شهد عباس منصور، أمين حزب مستقبل وطن بقنا السبت، حفل تكريم الطفل محمود أشرف عطية التلميذ بالمرحلة الابتدائية "عبقري الرياضيات" والذي أقيم بقرية كوم الضبع بمركز نقادة تحت شعار دور المجتمع والقيادة السياسية والمجتمعية فى الاهتمام بالأطفال الموهوبين وتنمية قدراتهم من أجل مستقبل أفضل، بحضور العمدة أدهم نشأت أمين الحزب بنقادة والمهندس نور فتحي، أمين التنظيم وأعضاء مكتب الحزب بنقادة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأكد أمين حزب مستقبل وطن بقنا، سعادته بنبوغ محمود أشرف عطية الذى أصبح عبقريًا فى الرياضيات رغم حداثة سنه، إذ أنه يجيد إجراء العمليات الحسابية المعقدة فى ثوان معدودة ودون الحاجة لاستخدام آلة حاسبة، لافتًا إلى أن جامعة جنوب الوادى وقتما كان يتولى رئاستها قبل عدة أشهر كانت أول مؤسسة تفتح ذراعيها للطفل العبقرى لإجراء الاختبارات والعمل على تنمية موهبته، مشيدًا بدور الأسرة في إبراز موهبة الطفل والسّعي الدائم لتنمية الموهبة.

من ناحيته، أعلن نور فتحى، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بنقادة، أن الحزب سينظم احتفالية صباح يوم الاثنين المقبل بمقر الحزب بنقادة بإشراف أمين الحزب ورعاية حمدي سعد عمر سليمان، عضو مجلس النواب بنقادة، وبحضور أعضاء هيئة المكتب وأسرة الطفل، لتكريم الطفل العبقري ومنحه مكافأة مالية تقديرًا لنبوغه وتشجيعًا له على مواصلة التفوق والتميز، مؤكدًا أن أمانة مستقبل وطن تفخر دائمًا بأبناء نقادة المتفوقين.

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