إدراج جامعة المنوفية في تصنيف التايمز لتخصصات 2020

قال الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تلقى تقريرًا بشأن إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز للتخصصات (THE) لعام 2020 وبلغ إجمالي عدد التخصصات العلمية التي ظهرت فيها الجامعات المصرية 7 تخصصات هى:



(الأعمال والاقتصاد، العلوم الاجتماعية، السريرية وقبل السريرية والصحية، العلوم الحياتية، العلوم الفيزيائية، علوم الحاسب، والهندسة والتكنولوجيا)، وظهرت جامعة المنوفية في 4 تخصصات مختلفة في التصنيف العالمي الذي ضمّ 20 جامعة.



وأشاد رئيس جامعة المنوفية بالإنجاز، مؤكدًا استمرار العمل لرفع تصنيف الجامعة، ووضعها في المكانة التي تليق بها، موجّهًا الشكر لكل مَن ساهم في هذا الإنجاز من فريق عمل وأعضاء هيئة التدريس.