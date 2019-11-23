"الدستور" تُكرم خالد جلال وأبطال "سينما مصر" (صور)

كرَّم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ومحمد العسيري، رئيس التحرير، مساء اليوم السبت، المخرج خالد جلال، وفريق عمل العرض المسرحي "سينما مصر".





وعقدت جريدة "الدستور" ندوة فنيّة تطرقت إلى عرض "سينما مصر" وأحوال المسرح المصري خلال الفترة الحالية.





وسلَّم "الباز" و"العسيري" درع الجريدة لـ"جلال" تكريماً له على مجمل أعماله، وشهادات تقدير إلى أبطال العمل المسرحي.





"سينما مصر" يُعرَض في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، ويشارك في بطولته 67 موهبة فنيّة جديدة، اختارهم خالد جلال بعناية شديدة.