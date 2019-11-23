برلمانية ببني سويف تطلق مبادرة "ناصر أحلى بشبابها" (صور)

أطلقت نهى الحميلي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ناصر ببني سويف، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، السبت، مبادرة جديدة بعنوان "ناصر أحلى بشبابها"، وتستهدف المبادرة الاستماع لمشاكل الشباب في قرى مركز ناصر والعمل على حلها على غرار مؤتمرات الرئيس السيسي.



وقالت الحميلى، إنها أطلقت المبادرة الجديدة من قرية منشأة هديب، التابعة لدائرة المركز وعقدت خلالها لقاءً استمعت فيه لبعض مشاكل أهالي القرية من الشباب والشيوخ والمرأة والعمال والفلاحين، على أن يتم توفير فرص تدريب وعمل للشباب بجميع القرى، بالتعاون مع مديرية القوى العاملة ببني سويف.



أضافت عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ناصر أن المبادرة ستشهد خلال اللقاءات المقبلة حضور عدد من التنفيذيين والمسئولين بالمحافظة للرد على شكاوى ومشاكل أهالي قرى مركز ناصر وتقديم الحلول التي ترضى المواطن.