بدء فعاليات نهضة الشهيد مارمينا بالسويس

أطلقت إيبارشية السويس للأقباط الأرثوذكس، فعاليات نهضة القديس مارمينا، بالكنيسة المطلقة على اسمه بمنطقة جنيفة "السويس".



وتوافد أعداد غفيرة من الشعب، اليوم بكنيسة الشهيد مارمينا، حيث بدأت النهضة بصلاة العشية، بحضور بالحضور القس يسطس عزت راعى عام بإيبارشية السويس واشترك معه في الصلاة القس كيرلس والقس لوكاس رعاة الكنيسة، إضافة إلى خورس شمامسة الكنيسة.



وتضمنت الفعاليات زفة أيقونة رفات الشهيد مارمينا والمدائح والتراتيل وسط فرحة شعب الكنيسة وألقى القس يسطس روحية على الشعب الحضور، وقدم أيضًا كورال الكنيسة باقة من الترانيم الروحية.