السبت 23 نوفمبر 2019 الموافق 26 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس متهمين بإنشاء القنوات الفضائية المنافية للآداب 4 أيام

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:55 م
حبس
حبس
طباعة
أمرت النيابة العامة، بحبس صاحب شركة وشقيقه، فى اتهامهما بإدارة شركة للقنوات الفضائية، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بـ(إنشاء وبث 18 قناة متنوعة، و18 أخرى مخلة للآداب) وكذلك سرقة المحتوى الخاص ببعض القنوات الفضائية الأخرى والمشفرة.

وكشفت التحريات الأمنية، عن تسويق المتهمين القنوات من خلال -جهاز ريسيفر يتم تجميعه وتحميله بالأكواد الخاصة بتلك القنوات وبيعه بمبلغ 750 جنيهًا، وتطبيق يتم تحميله على أجهزة الهواتف المحمولة مقابل مبلغ 180 جنيهًا- ويتم توزيع تلك المنتجات من خلال شركات الشحن وتحويل الأموال وبلغ عدد العملاء حوالى (4 آلاف عميل) داخل وخارج البلاد.

كما تم ضبط 6 موظفين "خدمة عملاء - دعم فنى" بالشركة، والأدوات والأجهزة المستخدمة، و(4) أجهزة كمبيوتر، وجهاز لاب توب تعمل كأجهزة استقبال إشارة من السيرفر الرئيسى خارج البلاد، و(2) جهاز سيرفر يستخدمان للتحكم فى بث القنوات للعملاء، ومجموعة من الهارد ديسك والفلاشات مُحمل عليها المحتوى المنسوخ والمقلد التى يتم بثها، وعدد من أجهزة الريسيفر، و2500 نظارة تستخدم لمشاهدة الأفلام ثلاثية الأبعاد، وكميات كبيرة من الملصقات الخاصة بالعلامة التجارية للشركة المشار إليها، وكميات كبيرة من أدوية التخسيس والمكملات الغذائية التى يتم الإعلان والترويج لها من خلال القناة، وكمية من إيصالات التحويلات المالية التى يتم تحويلها للشركة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

منذ حوالي 4 ساعات

البرلمان يرد على أكاذيب منظمة العفو الدولية عن عائشة خيرت الشاطر

منذ حوالي 11 ساعة

لأول مرة.. السعودية تترأس مجموعة العشرين

منذ حوالي 14 ساعة

أسعار الذهب اليوم السبت 23 نوفمبر 2019

الصور

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبي ببطولة أمم أفريقيا للشباب

image description

50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية

image description

الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

رئيس مجلس النواب يكشف موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

البرلمان يرد على أكاذيب منظمة العفو الدولية عن عائشة خيرت الشاطر

وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور

أيام زمان

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

ads

نجم الساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

الصحة

الجلطات الدموية الوريدية تهديد جديد لرواد الفضاء

اكتشاف مضاد حيوى جديد فى البكتيريا الحميدة

ارتفاع معدل الإصابة بسرطان القولون في أمريكا

اللقاح المضاد لإسهال "إي كولاي" آمن للأطفال

الرئيس نيوز

بيراميدز في المقدمة.. ترتيب الدوري المصرى قبل استئنافه

مصطفى محمد وعبد السلام راحة من تدريبات الزمالك

نائب الرئيس الأمريكي يؤكد التزام بلاده بسيادة العراق

السيسى يهنئ "والى" على تقلدها منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

منوعات

"مدفعش الفواتير".. اكتشاف جثة ضابط أمريكي توفي منذ 3 سنوات بشقته

5 نصائح لغرفة نوم صحية ومثالية

"أهلا سمسم" لتخفيف معاناة الأطفال اللاجئين فى العالم

طرح الأزياء الأصلية لـ باتمان وروبين للبيع فى مزاد علنى

كشكول

طب أسوان تنظم مؤتمرا تحت عنوان "الجديد في طرق البحث العلمي"

أعراض نقص المناعة عند الأطفال وطرق علاجها

بالرقم القومي.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لرياض الأطفال

انطلاق خطة التنمية المهنية للإدارة المركزية لمركز اعداد القيادات التربوية

إسلام سياسي

هجوم إخواني على أيمن نور بسبب سوزان مبارك

الإخوان تواصل دعمها للمقاول الأجير.. تفاصيل خطة الجماعة الجديدة

عائشة خيرت الشاطر.. متاجرة إخوانية جديدة

قنوات الإرهابية تطلق صفارة عزل ترامب لعناصرها بالكونجرس

مقالات الرأي
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
د.كريمة الحفناوى
انتفاضات الشعوب متعدية للطوائف والأحزاب
المزيد

الثقافة

"وراء كل باب حكاية".. جديد دار همسة للنشر

"الصين فى عيون المصريين" بالمركز الثقافى الصين الثلاثاء

هل صدرت مجلة الكاتب المصرى بتمويل يهودى؟

"مالناش نصيب".. ديوان عن الفراق والفقدان

صفحتنا ع الفيس بوك