السبت 23 نوفمبر 2019 الموافق 26 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس مجلس النواب يكشف موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:42 م
جريدة الدستور
كريمة أبوزيد
طباعة
أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع الماضى، على عدد من النقاط المهمة، حيث ذكر رئيس البرلمان أن الفصل التشريعي الحالي ينتهي بنهاية يوم ٩ يناير ٢٠٢١ وهو تمام مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس، والانتخابات التشريعية تجري حتمًا قبل هذا الموعد بستين يومًا أي في نوفمبر ٢٠٢٠.

وأوضح رئيس البرلمان، أن مجلس النواب لا يتستر على فاسدين، والأيام القادمة ستشهد اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن النواب الصادرة في حقهم أحكام، مشيرًا إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ في حق بعض النواب يعود للازدحام الشديد للأجندة التشريعية للمجلس.

وأكد عبدالعال، أن عدم الالتزام بنسبة الـ5 % المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة في التعيينات مخالف للدستور والقانون، مشيرًا إلى أن هناك بعض الوزراء لا يؤدون عملهم كما يجب.

وتعقيبًا على رفض اللجنة التشريعية لقانون الذوق العام، أكد أنه ليس بالضرورة كل فكرة تطرح في البرلمان تصبح قانونًا، ولا توجد قوة في العالم تستطيع ضبط الذوق العام، وهذا أمر متغير حسب الزمان والمكان، وأن أى عبث بسلوكيات الشارع المصرى يعتبر من الأفعال المجرمة بالفعل، وفقًا للقوانين القائمة.

كما رفع رئيس المجلس الجلسات العامة للبرلمان حتى يوم 8 ديسمبر المقبل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

صور.. الكشف عن 75 تمثالًا من القطط المختلفة الأحجام وتابوتين لـ"باستت"

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل إحباط أكبر صفقة هيروين في الإسماعيلية

منذ حوالي 19 ساعة

عفاف شعيب تكشف سبب انفصالها عن والد المخرج طارق العريان

منذ حوالي 21 ساعة

منعته من دخول المنزل.. شاب يحرق نفسه أمام والدته في بني سويف

الصور

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبي ببطولة أمم أفريقيا للشباب

image description

50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية

image description

الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

رئيس مجلس النواب يكشف موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

البرلمان يرد على أكاذيب منظمة العفو الدولية عن عائشة خيرت الشاطر

وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور

أيام زمان

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

ads

نجم الساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

الصحة

الجلطات الدموية الوريدية تهديد جديد لرواد الفضاء

اكتشاف مضاد حيوى جديد فى البكتيريا الحميدة

ارتفاع معدل الإصابة بسرطان القولون في أمريكا

اللقاح المضاد لإسهال "إي كولاي" آمن للأطفال

الرئيس نيوز

بيراميدز في المقدمة.. ترتيب الدوري المصرى قبل استئنافه

مصطفى محمد وعبد السلام راحة من تدريبات الزمالك

نائب الرئيس الأمريكي يؤكد التزام بلاده بسيادة العراق

السيسى يهنئ "والى" على تقلدها منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

منوعات

"مدفعش الفواتير".. اكتشاف جثة ضابط أمريكي توفي منذ 3 سنوات بشقته

5 نصائح لغرفة نوم صحية ومثالية

"أهلا سمسم" لتخفيف معاناة الأطفال اللاجئين فى العالم

طرح الأزياء الأصلية لـ باتمان وروبين للبيع فى مزاد علنى

كشكول

طب أسوان تنظم مؤتمرا تحت عنوان "الجديد في طرق البحث العلمي"

أعراض نقص المناعة عند الأطفال وطرق علاجها

بالرقم القومي.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لرياض الأطفال

انطلاق خطة التنمية المهنية للإدارة المركزية لمركز اعداد القيادات التربوية

إسلام سياسي

هجوم إخواني على أيمن نور بسبب سوزان مبارك

الإخوان تواصل دعمها للمقاول الأجير.. تفاصيل خطة الجماعة الجديدة

عائشة خيرت الشاطر.. متاجرة إخوانية جديدة

قنوات الإرهابية تطلق صفارة عزل ترامب لعناصرها بالكونجرس

مقالات الرأي
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
د.كريمة الحفناوى
انتفاضات الشعوب متعدية للطوائف والأحزاب
المزيد

الثقافة

"وراء كل باب حكاية".. جديد دار همسة للنشر

"الصين فى عيون المصريين" بالمركز الثقافى الصين الثلاثاء

هل صدرت مجلة الكاتب المصرى بتمويل يهودى؟

"مالناش نصيب".. ديوان عن الفراق والفقدان

صفحتنا ع الفيس بوك