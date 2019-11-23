"لقاء الألحان" يجمع أبناء العائلة الأرثوذكسية في الكنيسة المرقسية

ترأس الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والمطران أشود ممثل الكنيسة الأرمينية، لقاء العائلة الأرثوذكسية الشرقية بالكنيسة المرقسية الكبرى بكلوت بك، وكان موضوعه الألحان الترانيم بين الكنائس المختلفة.



وشهد اللقاء، الذي حضره ممثلي الشقيقات من كنائس العائلة الأرثوذكسية الشرقية في الألحان بمختلف اللغات التقليدية للكنائس، وهي اللغات القبطية، والسريانية، والأرمينية، والأمهرية (الكنيسة الإثيوبية)، والتجرينية (الكنيسة الإريترية)، إضافة إلى اللغة العربية التي يشترك فيها أبناء البلاد الناطقة بالعربية، ولغة الجيز التي تشترك فيها الكنيستان الإثيوبية والإريترية.



وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في 26 نوفمبر الجاري، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالهم الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.