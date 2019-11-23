حقيقة رحيل "الجزار" عن وزارة وزير الإسكان

تسود حالة من الاستقرار وسير الأعمال بشكل طبيعي داخل أروقة وزارة الإسكان، ولا يوجد هناك من يتحدث عن احتمالية تغيير الوزير الحالي الدكتور عاصم الجزار.



يأتي ذلك على خلفية اتباع الجزار سياسة مدبولي السابقة في إدارة الملف، إلى جانب المتابعة المستمرة لسير أعمال الإنشاءات في المدن الجديدة والمدن القائمة، ومشروعات محطات الصرف الصحي ومياه الشرب ومحطات تحلية مياه البحر.



أيضا يعد الدكتور عاصم الجزار شريكًا للدكتور مصطفى مدبولي في إعداد مخطط تنمية مصر الشامل 2020 و2030 و2052، الذي يجري تنفيذه منذ تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد، وهناك حاجة وطنية ماسة لتواجده، إلى جانب خبراته المتميزة في ملفه.