البابا تواضروس يسيم ٣ قمامصة جدد

منح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم رتبة القمصية لثلاثة من كهنة كنائس عزبة النخل.



جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه البابا تواضروس اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار.



والقمامصة الجدد هم القمص رافائيل إدوار، والقمص مرقص جميل، والقمص انطونيوس مرجان.



كان قداسة البابا قد دشن اليوم كنيسة العذراء والقديس يوسف النجار بعزبة النخل بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة، وهم الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد والأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق، والأنبا هرمينا، الأسقف العام لقطاع كنائس شرق الإسكندرية ، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة، والوايلي ومنشية الصدر والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.