السيسي يهنئ غادة والي بمنصبها الجديد: بشكرك قدّام مصر كلها

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، باختيارها منصب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات، والجريمة UNODC، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة في فيينا UNOV.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بمؤتمر"أفريقيا 2019"،:" أنا ما لاقتش فرصة أفضل من دي، إني أهنئ الدكتور غادة والي، وأشكرها أدام مصر كلها".

وتابع،:" أؤكد، نحن قادمون بالعمل والإخلاص والأمانة والشرف".