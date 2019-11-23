السيسي: نحارب الفساد بـ"الرقمنة".. وندعم مجابهته بكل الطرق

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ضعف الإدارة وعدم القدرة على العمل الجيد وضعف التعليم والإدارة المترددة "فساد".

وأضاف، خلال كلمته على هامش مؤتمر "أفريقيا 2019": "في مصر عشان نحارب الفساد قلنا لابد أن نقفز قفزات كبيرة في موضوع الرقمنة لنتجاوز فكرة الفساد، وأن ندعم المؤسسات اللي تعمل في مكافحة الفساد ولا نتدخل في عملها".

وتابع: "لا نسمح بالفساد في مصر، وندعم المؤسسات التي تجابهه".

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر تعمل على تطوير التعليم من خلال الرقمنة، لنحصل على تعليم جيد.