السيسي: نحارب الفساد بـ"الرقمنة".. وندعم مجابهته بكل الطرق
السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:04 م
أحمد عبد العزيزطباعة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ضعف الإدارة وعدم القدرة على العمل الجيد وضعف التعليم والإدارة المترددة "فساد".
وأضاف، خلال كلمته على هامش مؤتمر "أفريقيا
2019": "في مصر عشان نحارب الفساد قلنا لابد أن نقفز قفزات كبيرة في
موضوع الرقمنة لنتجاوز فكرة الفساد، وأن ندعم المؤسسات اللي تعمل في مكافحة
الفساد ولا نتدخل في عملها".
وتابع: "لا نسمح بالفساد في مصر، وندعم المؤسسات
التي تجابهه".
وأكد الرئيس السيسي، أن مصر تعمل على تطوير التعليم من خلال الرقمنة، لنحصل على تعليم جيد.