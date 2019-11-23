السيسي: مصر دولة قانون.. ولا تنتهك خصوصيات الناس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لديها نظام متفرد في بناء قواعد بيانات الدولة، موضحًا أن مصر لديها سيرفرات مركزية، في أعماق الأرض، ومؤمنة بشكل كبير جدا، ولا يمكن الوصول لها ماديًا أو من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأوضح في كلمته اليوم خلال مؤتمر "إفريقيا 2019"، أن مصر دولة قانون وتحترم نفسها، مع الوضع في الاعتبار أنها تضع لأمنها في ظل الظروف الحالية أهمية كبيرة، ولكن هذا الأمر لن يجعلها تتجاوز خصوصيات الناس، فمصر دولة قانون.

وتابع أن نقل البيانات تخضع لقوانين دولية، تحكمها وتنظم فكرة حركة البيانت التي تمر عبر الكابلات في مصر.