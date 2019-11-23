السيسي: مصر أنفقت 4 تريليونات جنيه لتطوير البنية التحتية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر أنفقت خلال آخر 5 سنوات 4 ترليون جنيه لصالح البنية التحتية، وكثير من الناس كان غير مستوعب لماذا ننفق هذه الأموال على البنية التحتية فقط.

وأضاف، خلال كلمته على هامشة مؤتمر "إفريقيا 2019"، أن كثير من الناس غير مستوعب فكرة أن الدولة كي تأخذ فرصتها في التطور والمشاركة في التنمية والاستثمارات لابد وأن يكون لديها بنية تحتية قوية.

وأكد السيسي، أنه لابد من وضع خطة لتطوير البنية التحتية لقارة إفريقيا، وأن يساهم القطاع الخاص والبنوك في هذا الأمر، والانتهاء منه خلال 10 سنوات، لأن الدول لو اعتمدت على مواردها يستغرق تطوير البنية التحتية لـ 30 سنة على الأقل.