من هو رئيس البنك الأوروبى الذى يزور مصر؟

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، سوما تشاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبى، لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش مؤتمر إفريقيا للاستثمار 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.



وتستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن تشاكرابارتي.



- يعد الرئيس السادس للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية.

- لديه خبرة واسعة في اقتصاديات التنمية الدولية.

- يمتلك خبرة كبيرة في صنع السياسات.



يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية هو بنك تنموي متعدد الأطراف، يستخدم الاستثمار كأداة للمساعدة في بناء اقتصادات السوق، تأسس عام 1991، ركز في بدايته على بلدان الكتلة الشرقية السابقة، وسعى إلى دعم التنمية في 30 دولة من وسط أوروبا إلى آسيا الوسطى.

