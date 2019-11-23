السيسي للمستثمرين: "هتقفوا جنب دول إفريقيا ولا هتسيبوها والإرهاب يطلع لكم"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدول الإفريقية يتعين عليها طرح مشروعات تكون أكثر جذبًا لرجال الأعمال والمستثمرين في الدول الأوروبية.

وأوضح في كلمته اليوم خلال مؤتمر "إفريقيا 2019"، أن الواقع هو أن الدول الإفريقية ليست مثل الدول الأوروبية، على الإطلاق في مستوى التقدم، وهذا ليس قدحًا في مستوى المؤسسات، ولكن هذه هي الحقيقة، مضيفًا: "هل هتقفوا جنبنا، وجنب بلادنا كده، ولا هتسيبونا في اللي احنا فيه والإرهاب ياكلنا ويبهدل فينا، وفي النهاية هيطلع لكم".

وتابع: "أن الإرهاب قد ينتقل إلى الدول الأوروبية في عدة أشكال منه الهجرة غير الشرعية، والعمليات الإرهابية".